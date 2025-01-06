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Лось ворвался на территорию детского сада в Екатеринбурге

Лось сломал забор и ворвался на территорию детского сада в Екатеринбурге
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Лось ворвался на территорию детского сада в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Зверь сломал забор и начал бегать, пытаясь найти выход. На место происшествия прибыли специалисты службы Федерального охотничьего надзора, которые выстрелили в животное снотворным. Когда препарат подействует, то лося увезут с территории детсада и выпустят в лес.

В середине декабря в Нязепетровске Челябинской области рыбаки спасли лося, провалившегося под лед. Мужчины приехали на рыбалку и обнаружили в водоеме застрявшего в полынье лося, животное не могло выбраться из ледяной ловушки самостоятельно. Рыбаки прорубили путь для зверя и помогли ему выбраться на сушу. Спасенный лось убежал в лес.

До этого в Швеции лось ворвался в салон классических автомобилей BMW и разбил две дорогие машины. Животное повредило передними копытами капот недавно восстановленного автомобиля BMW 850i, а также проделало дыру в передней панели. Кроме того, пострадала еще одна раритетная машина.

Ранее ученые выяснили, как быстро дикие животные приходят в себя после контактов с людьми.

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