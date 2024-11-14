Лось ворвался в автосалон и разбил два раритетных автомобиля в Швеции

В Швеции ворвавшийся в салон классических автомобилей BMW лось разбил две дорогие машины. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что инцидент произошел, когда генеральный директор компании по продаже раритетных автомобилей Виктор Ортегрен пошел на склад салона. Находясь там, он увидел, как в помещение ворвался лось и начал бить передними копытами по недавно восстановленному автомобилю BMW 850i. Животное повредило капот, а также проделало дыру в передней панели. Кроме того, пострадала еще одна машина.

После того, как лось разбил два раритетных автомобиля BMW, он спокойно вышел на улицу и скрылся в лесу. Директор салона расстроен произошедшим, но рад, что никто из людей не пострадал.

До этого в испанском Песагеро мужчина с сыном ехали на фестиваль в соседнюю деревню, когда неожиданно на трассу выбежал медведь. Автомобилист остановился, чтобы пропустить хищника, но неожиданно зверь набросился на машину.

Совершив несколько неудачных атак, медведь скрылся в кустах, водитель и пассажир не пострадали. По словам местных жителей, хищники все чаще стали выходить к людям, медведи громят пасеки и уничтожают скот у местных фермеров.

Ранее экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал о новом ДТП с лосем.