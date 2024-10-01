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Ученые выяснили, как быстро дикие животные приходят в себя после контактов с людьми

NatComms: дикие звери восстанавливаются за неделю после встречи с человеком

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American Geophysical Union

Немецкие ученые из Потсдамского университета выяснили, как дикие животные реагируют на встречи с человеком. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты изучили поведение зверей, которых отловили для размещения на них радиометок, а затем вернули в дикую природу.

Команда проанализировала данные 1585 особей 42 видов, которых оборудовали ошейниками с GPS-передатчиками.

«В течение 20 дней после выпуска мы анализировали активность животных и расстояния, которые они преодолевали, чтобы увидеть, насколько животные отклонялись от своего обычного поведения и сколько времени им потребовалось, чтобы прийти в себя после общения с человеком», — объяснили исследователи.

Оказалось, что 32 из 42 изученных видов значительно изменили свое поведение в первые несколько дней после выпуска. Например, хищники сократили дистанции своих ежедневных переходов, тогда как травоядные, напротив, начали проходить большие расстояния. Лоси и антилопы увеличили дальность перемещений на 63% и 52% соответственно, тогда как леопарды и волки двигались на 65% и 44% меньше обычного.

В целом, всеядные и плотоядные животные были менее активны в первые несколько дней, в то время как травоядные показали как повышенную, так и пониженную активность. Однако данные также показали, что животные «восстанавливались» с разной скоростью: все виды в основном вернулись к своему нормальному поведению в течение четырех-семи дней.

Всеядные и хищники звери вернулись к нормальной степени активности и движения в течение пяти-шести дней. Травоядные демонстрировали нормальный диапазон движения быстрее (четыре-пять дней), но вернулись к своей обычной степени активности только на более поздней стадии (шесть-восемь дней). Кроме того, более крупные животные восстанавливались быстрее, чем более мелкие.

Ранее ученые выяснили, что человек вторгнется на большинство территорий диких животных к 2070 году.

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