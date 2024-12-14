В Челябинской области рыбаки спасти провалившегося под лед лося

В Нязепетровске рыбаки помогли лосю, провалившемуся в полынью. Об этом сообщается в Telegram-канале «Челябинск главное».

Мужчины приехали на рыбалку и обнаружили в водоеме застрявшего в полынье лося, животное не могло выбраться из ледяной ловушки самостоятельно. Рыбаки прорубили в полынье путь для животного и помогли ему выбраться на сушу. Спасенный лось убежал в лес.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах местная жительница два дня искала подмогу, чтобы вызволить кота, провалившегося в дыру с техническими коммуникациями в стене дома. Женщина дошла до руководителя управляющей компании, который выслал к дому главного инженера. Он вместе с коллегами извлек из стены несколько кирпичей и высвободил животное. Выяснилось, что кот пропал почти неделю назад, и хозяйка уже не надеялась найти его живым.

Ранее в Дагестане стадо лошадей застряло в глиняной яме.