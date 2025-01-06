МАГАТЭ сообщило о взрывах возле ЗАЭС после атаки на ее тренажерный центр

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о взрывах возле ЗАЭС после сообщений сотрудников станции об атаке на ее тренажерный центр. Об этом сообщается на сайте организации.

«Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции», — рассказали в агентстве.

5 января сообщалось, что ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС.

До этого стало известно о подготовке визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.