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Стало известно о подготовке визита главы МАГАТЭ в Москву

Ульянов: вопрос визита Гросси в начале 2025 года в РФ сейчас прорабатывается
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РИА Новости

Вопрос визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в начале 2025 года в Россию сейчас прорабатывается. Об этом в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Гендиректор уже анонсировал в публичном пространстве свое намерение посетить в начале следующего года Киев, ЗАЭС и Москву», — отметил Ульянов.

Накануне постпред РФ сообщил, что Москва не видит необходимости в новом визите гендиректора МАГАТЭ на Курскую АЭС. Он подчеркнул, что с сентября по ноябрь на расстоянии от 5 до 10 км от АЭС фиксировались и уничтожались украинские беспилотники и баллистические ракеты, за это время станции не был нанесен ущерб.

16 декабря Гросси заявлял, что собирается посетить Россию и Украину в начале 2025 года, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, нужно поддерживать каналы коммуникации.

Ранее гендиректор МАГАТЭ прибыл в Узбекистан.

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