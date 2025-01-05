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ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС
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Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Украинский дрон атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. В пресс-службе добавили, что ВСУ регулярно нарушают принципы обеспечения ядерной безопасности, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщал Telegram-канал SHOT, в ночь на 5 января ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Большая часть БПЛА была ликвидирована над Ростовской областью.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области.

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