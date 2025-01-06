Выросло число погибших при пожаре в Кировской области

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», — отмечается в сообщении, опубликованном в 23:51 по мск.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС РФ устанавливают причину пожара.

5 января в многоквартирном жилом деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области произошел пожар. В здании, находящемся в Садовом переулке, располагалось социальное жилье, которое было предоставлено пожилым людям.

По словам главы региона Александра Соколова, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Трое жильцов смогли оперативно эвакуироваться. Он уточнил, что местонахождение некоторых жителей выясняется — они могут находиться у родственников.

В середине декабря сотрудники МЧС во время пожара в квартире в Москве спасли пятерых жильцов. Инцидент случился на западе столицы, на улице Удальцова, где загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. В спасустройствах огнеборцы вывели на улицу пять человек, двое из которых — дети.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.