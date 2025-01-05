Губернатор Кировской области прокомментировал ЧП в регионе

Соколов: на место пожара в Кильмези выехали представители МЧС и правительства

Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале прокомментировал пожар в многоквартирном одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь.

Он сообщил, что в здании проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Трое жильцов смогли оперативно эвакуироваться. Местонахождение некоторых жителей выясняется — они могут находиться у родственников, заявил глава региона.

Он отметил, что экспертам предстоит установить причины ЧП. По словам чиновника, для организации помощи жильцам на место выехали первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, а также представители администрации губернатора и министерства социальной защиты населения.

«На месте работает руководство ГУ МЧС России по Кировской области», — добавил он.

5 января в поселке Кильмезь загорелся многоквартирный одноэтажный деревянный дом. В здании, находящемся в Садовом переулке, располагалось социальное жилье, которое было предоставлено пожилым людям.

Ранее в Перми пожарные благодаря ребенку спасли из пожара шесть человек.