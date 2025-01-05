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В Кировской области загорелся многоквартирный дом, где проживали пожилые люди

РЕН ТВ: семь пенсионеров пропали при пожаре в доме в кировском поселке Кильмезь
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Главное управление МЧС России по Кировской области

В поселке Кильмезь Кировской области загорелся многоквартирный одноэтажный деревянный дом, где проживали пожилые люди. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

По его словам, в охваченном огнем здании, находящемся в Садовом переулке, располагалось социальное жилье, которое было предоставлено пожилым людям. Источник заявил, что семь человек, которые проживали в доме, ищут.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели локализовали пожар на площади 480 кв. м.

«В ходе тушения эвакуировано 4 человека», – добавили в ведомстве.

15 декабря сотрудники МЧС во время пожара в квартире в Москве спасли пятерых жильцов. Инцидент случился на западе столицы, на улице Удальцова, где загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. В спасустройствах огнеборцы вывели на улицу пять человек, двое из которых — дети.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.

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