Российские пожарные благодаря ребенку спасли из огня шесть человек

В Перми пожарные благодаря 12-летнему мальчику спасли из огня шесть человек. Об этом сообщает МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в квартире многоэтажного дома на Нейвинской улице. Сигарета стала причиной возгорания в квартире на восьмом этаже, и запах дыма ощутил ребенок, проживающий в соседней квартире. Мальчик сообщил об этом матери, которая вызвала пожарных.

Восемь жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли из сильно задымленного подъезда шесть человек, включая ребенка. Им удалось ликвидировать огонь на площади в 15 квадратных метров. В тушении задействовали 29 пожарных и семь единиц техники.

Из квартиры, где случился пожар, удалось выбраться 84-летней пенсионерке. Ее передали медикам. Ее маломобильного сына, оставшегося в квартире, спасти не удалось.

Ранее в Подмосковье потушили пожар на складе с макулатурой и техникой.