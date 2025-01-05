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Дети погибли при пожаре в доме в Абхазии

МЧС: в Абхазии пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в частном доме
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Depositphotos

В селе Папынырхуа (Саберио) Галского района Абхазии в пожаре погибли пятеро детей из одной семьи. Об этом ТАСС сообщили в Галском отделении МЧС Абхазии.

В районном МЧС рассказали, что с детьми дома находилась только бабушка. Женщина с утра решила растопить печь, она перепутала бензин с соляркой, в результате этого разгорелся пожар.

«Дом был деревянный. Пятеро детей в возрасте от полутора до восьми лет в это время спали, дом мгновенно охватило огнем и спасти их не удалось», — сказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что все пятеро погибших детей были родными сестрами.

Пресс-служба президента Абхазии сообщила, что о случившемся был проинформирован и. о. главы государства Бадра Гунба.

«Гунба поручил главе администрации района Константину Пилии оказать поддержку семье, в чей дом пришла страшная беда. И. о. президента поручил МВД, МЧС и другим службам провести расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии», — отметили в пресс-службе.

До этого пожарные спасли семь кошек из загоревшегося гаража в Симферополе.

Ранее крупный пожар в Кабардино-Балкарии в 10 тыс. «квадратов» потушили.

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