Выросло число погибших в результате пожара в доме в Кировской области

В кировском поселке Кильмезь обнаружили тело третьего погибшего на месте пожара

На месте пожара в многоквартирном жилом деревянном доме в Кировской области обнаружили тело третьего погибшего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что остается неизвестной судьба пяти человек, проживавших в здании.

5 января пожар произошел в многоквартирном жилом деревянном доме в поселке Кильмезь в Кировской области. В здании, находящемся в Садовом переулке, располагалось социальное жилье, которое было предоставлено пожилым людям.

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Трое жильцов смогли оперативно эвакуироваться. Местонахождение некоторых жителей выясняется — они могут находиться у родственников, заявил глава региона.

Он также отметил, что экспертам предстоит установить причины ЧП.

Ранее в Перми пожарные благодаря ребенку спасли из пожара шесть человек.