В Самарской области два человека погибли в ДТП

Под Самарой два человека погибли и семеро пострадали при столкновении двух машин

Два человека погибли, семь пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный центр по делам гражданской обороны и ЧС.

Известно, что ДТП произошло на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе. Столкнулись два автомобиля.

«Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. По нашим сведениям, в аварии двое погибших и семь пострадавших», — говорится в сообщении.

5 января в Карелии автобус с туристами из Москвы, Воронежа, Белгорода и Курска перевернулся из-за съезда в кювет. ДТП произошло недалеко от поселка Ляскеля. Всего в салоне автобуса находились 43 человека, 14 из которых пострадали. По данным минздрава Карелии, они получили переломы конечностей и другие травмы.

Как рассказала мать одной из пострадавших пассажирок, ее дочери полностью раздробило правую руку, пациентка находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее в Перми шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами.