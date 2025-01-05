В Карелии автобус с туристами съехал в кювет и перевернулся, пострадали семь человек

В Карелии количество пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до семи

В Карелии автобус с туристами перевернулся из-за съезда в кювет, пострадали семь человек. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

На кадрах с места инцидента заметно, что у автобуса выбито переднее стекло, капот также пострадал из-за опрокидывания.

После аварии на дороге Лякселя – Питкяранта сообщалось о шести пострадавших, однако на данный момент их количество увеличилось до семи.

«На месте сейчас работают сотрудники МЧС Республики Карелия, полиция и медики», – сообщается в публикации.

Как ранее этого рассказал глава Минздрава региона Михаил Охлопков, всего в салоне находилось 43 человека, шестерых из них госпитализировали в больницы местных населенных пунктов. Среди пассажиров были туристы из Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

У пострадавших диагностировали переломы конечностей и травмы грудной клетки. На место приехали пять карет скорой помощи, но при необходимости другие специалисты также готовы выехать на место.

Ранее в Перми шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами.