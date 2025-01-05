В Карелии количество пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом достигло 14

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Карелии увеличилось до 14

В Карелии медики оказывают помощь 14 туристам, которые пострадали в аварии с участием перевернувшегося автобуса. Об этом сообщает глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

После ДТП недалеко от поселка Ляскеля два человека оказались в тяжелом состоянии, специалисты направили их в реанимацию, состояние еще двоих оценивают как средней степени тяжести.

На место должен был вылететь вертолет санавиации, но этого не произошло из-за сложных погодных условий в регионе. Тем не менее к пострадавшим направили дополнительную бригаду медиков.

Как рассказала мать одной из пострадавших пассажирок, ее дочери полностью раздробило правую руку, пациентка находится в очень тяжелом состоянии. В Питкярантскую ЦРБ, по словам женщины, привезли пострадавших с легкими травмами.

Автобус с 43 человеками съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате некоторые пассажиры получили травмы, среди них – один несовершеннолетний. На данный момент в ситуации разбирается прокуратура.

Ранее СК возбудил уголовное дело после ДТП с опрокинувшимся автобусом под Тюменью.