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В Перми шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Перми возбудили уголовное дело после аварии с двумя автобусами
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СУ СК России по Пермскому краю

В Перми правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Попова.

«Водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим, находящимся без движения вблизи остановочного пункта», – поделились в ведомстве.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев, водителя двигавшегося автобуса не могли достать из кабины. Одна из пострадавших «ударилась о перила и потеряла много крови».

О точном количестве пострадавших в СК не сообщили, но отметили, что среди них был несовершеннолетний. Некоторые пациенты получили травмы легкой степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь. По данным МЧС, пострадали шесть человек, пятерых из них госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты ведомства осматривают место аварии и проводят другие необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело после ДТП с опрокинувшимся автобусом под Тюменью.

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