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Пятерых находившихся в опрокинувшемся автобусе в Карелии доставят в Курск

Минздрав: в Курск 6 января доставят пятерых пострадавших в ДТП в Карелии
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Прокуратура Республики Карелия

В Курск 6 января доставят пятерых из семи жителей Курской области, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Карелии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минздрава региона.

По ее информации, в городе пять курян будут проходить лечение амбулаторно. Остальные двое пострадавших жителей Курской области остаются в стационарах — республиканской больнице Петрозаводска и Сартавальской ЦРБ.

«Министерство здравоохранения Курской области находится на связи с коллегами из республики Карелия и Минздрава России», — добавили в ведомстве.

5 января в Карелии автобус с туристами из Москвы, Воронежа, Белгорода и Курска перевернулся из-за съезда в кювет. ДТП произошло недалеко от поселка Ляскеля. Всего в салоне автобуса находились 43 человека, 14 из которых пострадали. По данным минздрава Карелии, они получили переломы конечностей и другие травмы.

Как рассказала мать одной из пострадавших пассажирок, ее дочери полностью раздробило правую руку, пациентка находится в очень тяжелом состоянии. В Питкярантскую ЦРБ, по словам женщины, привезли пострадавших с легкими травмами.

Ранее в Перми автобус со студентами слетел с моста и сгорел.

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