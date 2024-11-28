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В Перми автобус со студентами слетел с моста и сгорел

В Перми автобус со студентами упал с моста и загорелся

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Телеграм-канал «Пермь №1»

В Перми автобус, в котором находились студенты, упал с моста и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1» со ссылкой на Дептранс.

«Сегодня, в 16:27 районе улицы Светлогорской, в результате потери управления, автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Предполагается, что водитель автобуса потерял сознание. На месте работают экстренные службы.

До этого в Краснодаре произошло ДТП, после которого загорелись пять машин.

Инцидент произошел в ЖК «Панорама». По данным СМИ, автомобиль марки Honda перевернулся, после чего его охватил огонь. Вскоре пламя перекинулось на четыре стоявших рядом автомобиля.

В результате пострадала иномарка мужчины, два автомобиля марки Volkswagen, Mazda и Mitsubishi.

Ранее авария парализовала движение на ТТК в Москве.

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