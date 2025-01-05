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В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ

Гладков: в белгородском хуторе при атаке дрона ВСУ ранены женщина и подросток
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по движущемуся автомобилю в хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области, в результате чего женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести бригады медиков доставляют в Валуйскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также чиновник заявил, что при атаке была повреждена и машина.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

Днем 5 января Гладков сообщил, что водитель сельскохозяйственной техники получил осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Он уточнил, что атака произошла на участке автодороги Черемошное — Никольское.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 61 БПЛА ВСУ. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью, два дрона были сбиты над территорией Воронежской области, один беспилотник – над территорией Белгородской области и еще один дрон – над Орловской областью.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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