Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: водитель сельхозтехники ранен в Белгородской области при атаке ВСУ

Водитель сельскохозяйственной техники получил осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

Гладков добавил, что также ВСУ атаковали село Крутой Лог. По словам губернатора, в результате уничтожения воздушной цели кровля одного жилого дома была повреждена.

Глава Белгородской области отметил, что в настоящее время информация о последствиях атак украинских войск уточняется. Сотрудники оперативных служб уже работают на местах, подчеркнул губернатор.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по шести районам Белгородской области 27 беспилотных летательных аппаратов. По его данным, пять дронов были сбиты системой противовоздушной обороны.

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