Второго подростка, подозреваемого в подготовке теракта в Екатеринбурге, арестовали

Второго подозреваемого в подготовке теракта в Екатеринбурге отправили в СИЗО

Ленинский районный суд арестовал молодого человека, которого обвиняют в подготовке к теракту в местах массового скопления людей в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

В этот же день суд отправил в СИЗО еще одного юношу, который проходит фигурантом по этому же делу. Обоих арестовали до 21 февраля.

Накануне стало известно о задержании четверых юношей РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты и изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания. Злоумышленникам предъявлены обвинения.

28 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты со стороны украинских спецслужб против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещал ход спецоперации.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички.