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В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Екатеринбурге до 21 февраля
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Ленинский районный суд арестовал молодого человека, которого обвиняют в подготовке к теракту в местах массового скопления людей в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Процесс по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме, а журналистов пустили лишь на оглашение решения судьи. Обвиняемого отправили за решетку до 21 февраля.

Накануне стало известно о задержании четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты и изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания. Злоумышленникам предъявлены обвинения.

28 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты со стороны украинских спецслужб против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещал ход спецоперации.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички.

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