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В Подмосковье неизвестные подожгли две электрички

Baza: неизвестные подожгли электрички в Лобне и Дмитрове
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Пресс-служба МВД России/РИА «Новости»

Неизвестные подожгли две электрички в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, поджоги произошли в Лобне и Дмитрове с разницей в несколько часов. Злоумышленники действовали по похожему сценарию: они пробрались на территорию железнодорожных станций, разбили стекло кабины машиниста и подожгли электрички.

Электропоезд в Лобне не пострадал, поскольку огонь в кабине быстро потух.

«В Дмитрове кабина машиниста выгорела полностью, из-за чего пришлось снять электропоезд с эксплуатации», — отмечается в сообщении.

В результате инцидентов никто не пострадал. Правоохранители разыскивают поджигателей.

29 декабря сообщалось, что суд избрал 70-летней жительнице Курска Тамаре Ивановой, обвиняемой в попытке поджога одного из местных многофункциональных центров (МФЦ), меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого в центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Поджигатель стал жертвой телефонных мошенников.

Ранее в Тульской области мужчина попытался поджечь отдел полиции.

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