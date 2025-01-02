Москвичи останутся без рождественских морозов

Вместо рождественских морозов в Центральную Россию придут дожди и плюсовая температура, написал в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, потепление в первые дни января и то, что температура выше климатической нормы на 2°C, связано с «теплым наследством» декабря. Синоптик допустил, что 2 января станет самым теплым днем на неделе, потому что в ночь на 4 января регион пересечет холодный атмосферный фронт. Из-за него дожди сменятся мокрым снегом, температура опустится ниже 0°C и сформируется сильная гололедица.

Леус ожидает, что на выходных европейская часть страны окажется под влиянием нового, относительно холодного и менее активного циклона. Россиянам стоит ждать небольшие снегопады и дневную температуру в диапазоне -2…-5°C.

«На Рождество на Русскую равнину пожалует очередной североатлантический циклон, наполненный массами хорошо согретого Гольфстримом, влажного атлантического воздуха», — сообщил эксперт.

Он добавил, что циклон будет сопровождать очередное повышение температуры и дожди, поэтому вместо рождественских морозов настраиваться надо на «апрельскую оттепель».

В конце декабря москвичей призвали приготовить шубы и валенки из-за приближения настоящей зимы. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что середина зимы в столице будет студеной, а температура и количество осадков вернутся к привычным зимним показателям.

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