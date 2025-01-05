Несколько населенных пунктов на Кубани остались без света из-за аварии

На Кубани три населенных пункта остались без света из-за аварии на подстанции

Три населенных пункта оказались без электричества в Краснодарском крае в результате аварийного отключения на подстанции. Об этом сообщил оперативный штаб края в Telegram.

«В результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остаются Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения», — говорится в сообщении.

В настоящее время пять аварийных бригад проводят ремонтные работы, также идет подготовка к установке резервных источников питания — генераторов.

По предварительным данным, причиной аварии стало короткое замыкание. Сроки устранения неполадок пока неизвестны.

2 января более восьми тысяч человек остались без электричества из-за метели и сильного ветра в Псковской области.

В этот день из-за неблагоприятных погодных условий без света также остались 250 населенных пунктов в 15 районах Новгородской области.

Ранее в Пуэрто-Рико все электростанции вышли из строя.