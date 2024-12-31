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В Пуэрто-Рико все электростанции вышли из строя

Пуэрто-Рико осталась без света после выхода из строя всех электростанций
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Norlys Perez/Reuters

В ночь на 31 декабря в Пуэрто-Рико произошла крупная авария, в результате которой все электростанции страны прекратили работу, что привело к массовому отключению электричества. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла на электростанции в муниципалитете Гуаянилья на юге острова. Компания Luma Energy, которая управляет электросетями Пуэрто-Рико, предполагает, что причиной инцидента могло стать повреждение подземных кабелей, но точные причины пока не установлены.

Представитель компании Genera PR Иван Баес сообщил, что электроснабжение начало частично восстанавливаться утром. При этом отмечется, что полное восстановление может занять несколько дней. По состоянию на 9:25 утра вторника (16:25 мск) без света оставались более 1,3 млн потребителей, что составляет около 40% населения страны.

Власти и энергетические компании прилагают все усилия для устранения последствий аварии и восстановления подачи электроэнергии.

31 декабря аварийное отключение света произошло в ряде округов Чувашской Республики. Отмечается, что проблемы с электроснабжением возникли в шести муниципальных образованиях.

Ранее Молдавию предупредили о риске остаться без электричества в новогодние праздники.

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