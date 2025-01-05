У арестованного бывшего чиновника Минэка изъяли полмиллиарда

У экс-директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского изъяли в доход государства около 500 млн руб., передает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что это общая стоимость имущества, которое бывший чиновник приобрел на неподтвержденные доходы.

«Речь идет о крупных суммах наличных денежных средств в различных валютах, элитных автомобилях и дорогостоящей недвижимости», — рассказал источник.

Согласно материалам дела, в доход государства были обращены коттедж и земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м в подмосковном поселке Горки-2, три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве площадью свыше 366 кв. м, семь автомобилей премиум-класса и изъятые при обыске наличные в размере $433, 2 тыс., €53,6 тыс. и 3,7 млн руб.

7 сентября стало известно, что у Храновского нашли активы на сотни миллионов рублей. Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин подписал иск в Кунцевский райсуд Москвы с требованием конфисковать активы чиновника и его семьи. Изъятые при обыске у Храновского средства вместе с элитными машинами и недвижимостью сочли коррупционными доходами.

26 марта 2024-го ФСБ сообщила, что задержала участников преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Участников группы подозревают в том, что они совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений края в целях рейдерского захвата.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных коррупционеров из Минэкономразвития.