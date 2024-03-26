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ФСБ задержала чиновников Минэка, занимавшихся рейдерством в Ставрополье

ФСБ задержала участников группы из чиновников Минэка и бизнесменов Ставрополья

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ задержала участников преступной группы, которая подозревается в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей края была выявлена ФСБ совместно с МВД.

По данным спецслужбы, участники группы совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края.

В ФСБ заявили, что это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.

В феврале силовики РФ и Киргизии выявили канал поступления из-за рубежа фальшивых долларов. В рамках возбужденных уголовных дел в Москве и Бишкеке установлены и задержаны три активных участника деятельности группы.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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