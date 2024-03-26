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ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных коррупционеров из Минэкономразвития

ФСБ показала элитные дома и автомобили задержанных чиновников Минэкономразвития

ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных участников преступной группы, в которую входят высшие должностные лица Минэкономразвития России, передает ТАСС.

На видео силовики заходят в кабинет одного из чиновников в одной из башен «Москва-Сити». Фамилии задержанных ФСБ не разглашает.

Кроме того, на кадрах запечатлены обыски в элитных домах задержанных, роскошные автомобили, пачки денег, в том числе доллары, украшения.

По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», при обысках у директора Департамента социально-экономического развития СКФО Минэка Игоря Храновского изъято около $3 млн, €1 млн и шесть премиальных авто.

26 марта ФСБ сообщила, что задержала участников преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Участников группы подозревают в том, что они совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений края в целях рейдерского захвата.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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