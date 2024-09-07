У арестованного главы департамента Минэка нашли активы на сотни миллионов рублей

У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского нашли активы на сотни миллионов рублей, включая усадьбу в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley, пишет «Коммерсант».

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин подписал иск в Кунцевский райсуд Москвы с требованием конфисковать активы Храновского и его семьи. Прокуратура утверждает, что имущество связано с уголовным делом о хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и имеет коррупционное происхождение.

При обыске у чиновника изъяли $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн руб. Эти средства вместе с элитными автомобилями и недвижимостью должны быть конфискованы как коррупционные доходы.

26 марта ФСБ сообщила, что задержала участников преступной группы, включая высоких должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставрополья. Их подозревают в незаконном прекращении лицензии вододобывающей организации с целью рейдерского захвата.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных из Минэкономразвития.