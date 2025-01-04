Стало известно состояние раненных в ДНР российских журналистов

РИА: пострадавшие в ДНР от атаки ВСУ журналисты в удовлетворительном состоянии

Журналистов, которые пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю в Донецкой народной республике (ДНР), доставили в больницы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Пострадавшие при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк — Горловка находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил корреспондент агентства.

Как уточнил корреспондент, у пострадавших контузии и ссадины.

Утром субботы, 4 января, ВСУ обстреляли Горловку. Как рассказал мэр города Иван Приходько заявил, что всего в Горловке было зафиксировано девять обстрелов, в результате были повреждены один частный дом, линия электропередачи, один автомобиль, 19 абонентов остались без света.

По последним данным, в результате атаки пострадали 10 человек. Позднее стало известно, что внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по автомобилю на трассе Донецк — Горловка.

Ранее украинский снаряд попал в здание Дворца культуры в ДНР.