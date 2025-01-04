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Украинский снаряд попал в здание Дворца культуры в ДНР

Снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры «Комсомолец» в Горловке в ДНР
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Сергей Аверин/РИА Новости

Во время обстрела Горловки один из снарядов ВСУ попал в здание Дворца культуры «Комсомолец». Об этом сообщил сотрудник учреждения Олег, слова которого передает РИА Новости.

«Это ДК «Комсомолец». Я находился на крыше, когда снаряд попал. Он разбил стекло и пробил потолок, пол и первый этаж», — рассказал он.

Отмечается, что снаряд пробил стену второго этажа здания, где располагается актовый зал. На территории Дворца культуры остаются неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы.

3 января сообщалось, что мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Позже стало известно, что число раненых увеличилось до девяти.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.

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