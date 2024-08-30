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В США самолет приземлился на шоссе из-за неполадки и попал в ДТП

Fox8: в Северной Каролине самолет приземлился на шоссе и попал в ДТП

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WRAL

В штате Северная Каролина из-за технической неисправности небольшой самолет был вынужден сесть на шоссе, где в него врезался автомобиль. Об этом сообщает телеканал Fox8, ссылаясь на полицию города Гринсборо.

«Самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали 840 на полосе движения в сторону запада», — привели журналисты выдержку из отчета полиции.

После того как самолет прекратил движение, с ним столкнулся пассажирский транспорт, который двигался в сторону запада. По информации телеканала, автомобиль задел члена экипажа, а затем столкнулся с правым крылом самолета.

Отмечается, что пострадавший член экипажа получил легкие ранения, его госпитализировали, но вскоре выписали.

В публикации говорится, что самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем.

В июне легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино и попал на видео.

Ранее самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа метеолокатора.

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