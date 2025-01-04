Из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург вылетел резервный борт с 236 пассажирами

Из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург вылетел резервный борт с 236 пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости.

Воздушное судно прилетит в аэропорт Кольцово в 18:20 по мск.

Вечером в пятницу, 3 января, самолет Airbus A-321, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за сигнала о неисправности одного из двигателей. На борту находились 236 пассажиров. Никто не пострадал.

Другой самолет «Уральских авиалиний» вынужденно посадили из-за дебоша пассажира. Все произошло на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Читу. Неадекватный мужчина напал на бортпроводницу. Дебошир заявлял, что проводит на борту «спецоперацию». Хулигана перед посадкой связали специальными средствами сдерживания, а после передали полиции.

Ранее рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург задержали из-за угроз.