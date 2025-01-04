В ПМР допустили сбои мобильной связи из-за проблем с подачей электроэнергии

Приднестровская компания IDC, предоставляющая услуги мобильной связи, интернета и телевидения, предупредила о потенциальных перебоях из-за вводимых веерных отключений электроэнергии. Об этом говорится в Telegram-канале поставщика услуг связи.

Компания отметила, что в связи с нестабильным энергоснабжением абоненты могут столкнуться со следующими проблемами: уменьшение зоны покрытия мобильной сети, снижение скорости передачи данных и отсутствие сигнала телевидения.

Накануне в Приднестровье массовое отключение центрального отопления вызвало перегрузку электросетей и серию аварийных отключений. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский объяснил, что резкое снижение температуры в помещениях, не оборудованных газовым отоплением, привело к значительному увеличению потребления электроэнергии для обогрева. Этот скачок нагрузки и спровоцировал массовые аварии на электросетях.

До этого в ПМР остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились.

Власти Приднестровья отказались от уличного освещения.