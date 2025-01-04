Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ПМР допустили сбои мобильной связи из-за проблем с подачей электроэнергии

В ПМР возможны сбои мобильной связи из-за веерных отключений электроэнергии
close
Dmitri Lovetsky/AP

Приднестровская компания IDC, предоставляющая услуги мобильной связи, интернета и телевидения, предупредила о потенциальных перебоях из-за вводимых веерных отключений электроэнергии. Об этом говорится в Telegram-канале поставщика услуг связи.

Компания отметила, что в связи с нестабильным энергоснабжением абоненты могут столкнуться со следующими проблемами: уменьшение зоны покрытия мобильной сети, снижение скорости передачи данных и отсутствие сигнала телевидения.

Накануне в Приднестровье массовое отключение центрального отопления вызвало перегрузку электросетей и серию аварийных отключений. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский объяснил, что резкое снижение температуры в помещениях, не оборудованных газовым отоплением, привело к значительному увеличению потребления электроэнергии для обогрева. Этот скачок нагрузки и спровоцировал массовые аварии на электросетях.

До этого в ПМР остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились.

Власти Приднестровья отказались от уличного освещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами