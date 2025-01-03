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В Приднестровье начались аварии в энергосистеме из-за отключения отопления

Отключение централизованного отопления в ПМР привело к авариям в энергосистеме
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Sofiia Gatilova/Reuters

В Приднестровье массовое отключение центрального отопления вызвало перегрузку электросетей и серию аварийных отключений. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале.

Комментируя введение веерных отключений электроэнергии, он объяснил, что резкое снижение температуры в помещениях, не оборудованных газовым отоплением, привело к значительному увеличению потребления электроэнергии для обогрева. Этот скачок нагрузки спровоцировал массовые аварии на электросетях.

Красносельский сообщил, что за последние два дня энергетики устранили последствия 136 подобных инцидентов. По его словам, ситуация будет усугубляться, и введение графиков веерных отключений неизбежно для предотвращения дальнейших сбоев в энергоснабжении.

Накануне в Приднестровье остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились.

Ранее власти ПМР пообещали не допустить социального коллапса.

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