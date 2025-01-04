Власти Приднестровья отказались от уличного освещения в целях экономии

Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью в целях экономии электроэнергии на фоне прекращения подачи российского газа в Молдавию. Об этом заявил министр экономического развития республики Сергей Оболоник, передает ТАСС.

«Уличное освещение будет работать с момента захода солнца с 16:30 и до 20:00. Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сказал он.

Однако Оболоник уточнил, что на аварийных перекрестках и важных магистралях освещение будет работать в обычном режиме.

До этого временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Молдавия впервые закупила газ у Болгарии и получила его по Трансбалканскому коридору.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.