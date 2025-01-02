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В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

Оболоник: в ПМР остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов
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Anna Voitenko/Reuters

Вице-премьер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Его слова публикует Telegram-канал «Новости Приднестровья».

По его словам, кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять какие предприятия остановились.

«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия», — сказал он.

Оболоник подчеркнул, что «для промышленного сектора нет энергетического ресурса».

По его словам, в ПМР надеются на то, что рано или поздно положение дел в энергетике разрешится в позитивном ключе.

2 января стало известно, что поставщики электроэнергии в Молдавии начали процесс двукратного увеличения тарифов после прекращения подачи газа из России с 1 января текущего года. 1 января энергетики в Приднестровье отключили центральное отопление из-за прекращения подачи российского газа.

Ранее власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии.

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