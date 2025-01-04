В Британии предупредили об угрозе для крупных нефтепортов мира

Некоторые из крупнейших нефтяных портов мира, включая находящиеся в США и Саудовской Аравии, может затопить из-за повышения уровня моря на метр, вызванное изменением климата. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на исследователей.

Как отмечает издание, согласно данным Международной инициативы по климату криосферы (ICCI), которые были опубликованы в ноябре 2024 года, повышение уровня моря на 1 метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти уже в 2070 году, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены Уже в начале 2100-х годов может случиться еще более катастрофическое повышение на 3 метра.

«По иронии судьбы, уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива», — приводит Guardian слова директора ICCI Пэм Пирсон.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что к 2050 году мировая экономика пройдет пик потребления нефти и газа.

Ранее ученые предупредили об ухудшении глобальной климатической ситуации.