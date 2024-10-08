Ученые предупредили об ухудшении глобальной климатической ситуации

Международная группа ученых под руководством Университета штата Орегон в США пришла к выводу, что климатический кризис на Земле продолжает прогрессировать. Об этом свидетельствуют последние измерения планетарных показателей жизнедеятельности. Исследование опубликовано в научном журнале BioScience.

По словам специалистов, из 35 параметров, которые используются для отслеживания изменений климата, 25 достигли рекордно высоких значений в 2024 году.

Согласно докладу, в июле 2024 года зафиксировали три самых жарких дня за всю историю наблюдений. Кроме того, выбросы ископаемого топлива приблизились к максимальному уровню.

Исследователи отметили, что население Земли увеличивается примерно на 200 тыс. человек в день. Сравнимыми темпами растет и поголовье крупного рогатого скота, овец и коз — около 170 тыс. особей в сутки. Сельскохозяйственные животные выделяют парниковые газы и требуют больших энергозатрат на разведение, объяснили ученые.

В отчете указывается, что в 2023 году потребление ископаемого топлива выросло на 1,5% за счет увеличения использования угля (+1,6%) и нефти (2,5%).

Однако использование возобновляемых источников энергии также возросло в 2023 году: совокупное потребление солнечной и ветровой энергии повысилось на 15% по сравнению с 2022 годом.

Отмечается, что ежегодные потери лесного покрова во всем мире выросли с 22,8 млн га в 2022 году до 28,3 млн в 2023 году, а на основе глобальных среднегодовых показателей концентрация углекислого газа и метана в атмосфере достигла исторического максимума.

Также исследователи указали на рекордную кислотность и теплосодержание мирового океана и снижение массы льда в Гренландии и Антарктиде до исторического минимума.

Ученые добавили, что в США в 2023 году смертность из-за жары достигла 2325 человек, увеличившись на 117% по сравнению с уровнем 1999 года.

Авторы доклада считают, что странам и международным органам необходимо сокращать выбросы парниковых газов, использовать больше энергии из возобновляемых источников и информировать население о проблемах меняющегося климата.

Ранее исследователи выяснили, что уровень озона в Арктике достиг рекордно высокого показателя.