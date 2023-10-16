В России рассказали, когда мир начнет отказываться от нефти и газа

Вице-премьер Александр Новак считает, что к 2050 году мировая экономика пройдет пик потребления нефти и газа. Однако Россия сохранит лидерство в энергетике и через 50 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Новак считает, что если к 2035 году энергобаланс существенно не изменится, то к 2050 году произойдут значительные сдвиги. Доля нефти и газа сократится с 85% до 60%, а доля возобновляемых источников и атомной энергии вырастет.

По его словам, в мире сохранится использование угля и дров, а Китай с Индией станут лидерами за счет производства комплектующих для возобновляемой энергетики. Россия тоже останется одним из ведущих игроков в отрасли.

Вице-премьер отметил, что к 2050 году вырастет роль солнечной и ветровой энергетики, атома, а также гидроэнергетики. Но нефть, газ, уголь и дрова никуда не исчезнут. Просто их доля в мировом энергобалансе снизится. Причем главными производителями ВИЭ по словам Новака могут стать Индия и КНР.

На прошлой неделе эксперт спрогнозировал цены на российскую нефть на 2024 и 2025 годы.

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