Стало известно, чем грозит ускорение движения океана

Ученые из Университета Майами и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) установили, что за последние 30 лет в экваториальной зоне Тихого океана произошло резкое ускорение водных течений. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research: Oceans.

В опубликованном исследовании зафиксировано, что западные поверхностные течения увеличили свою скорость на 20%, а течения, направленные к полюсам, ускорились значительно больше — на 60% в северном полушарии и на 20% в южном.

Причиной этих изменений ученые называют усиление атмосферных ветров, которые усиливают поверхностные течения, пересекающие огромные пространства океанов. Такие изменения могут привести к серьезным последствиям для глобального климата. Исследовательская группа предупреждает, что ускорение океанских течений может повлиять на характер климатических явлений, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, что, в свою очередь, может усилить экстремальные погодные аномалии по всему миру.

Особое внимание ученые уделили экваториальному термоклину — слою океана, где температура резко меняется. Усиление этого слоя в центральной части Тихого океана может привести к учащению событий Эль-Ниньо, что нарушит привычные климатические модели и окажет влияние на экосистемы и экономику стран, зависимых от стабильного климата.

Для проведения исследования ученые использовали данные, полученные с помощью спутников, океанских буйков и дрейфующих лодок, что позволило создать точную карту изменений в океанской циркуляции и лучше понять динамику климатической системы Земли.

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