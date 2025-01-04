Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге

Один из задержанных за подготовку теракта в Екатеринбурге признался, что при планировании преступления рассматривались несколько целей. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне помочь, и нас задержали. В дальнейшем я рассматривал, какие могут быть цели для того, чтобы их использовать», – сказал задержанный.

4 января стало известно о задержании четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты и изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания. Злоумышленникам предъявлены обвинения.

28 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты со стороны украинских спецслужб против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещал ход спецоперации.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички.