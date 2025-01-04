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В Екатеринбурге подростков обвиняют в подготовке теракта и поджоге машины МВД

На Урале подросткам предъявили обвинения в подготовке теракта и поджоге машины
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Следственное управление СК РФ по Липецкой области

Следственное управление СК РФ по Свердловской области предъявило двум екатеринбургским подросткам 2007 и 2008 годов рождения обвинение в совершении ряда преступлений. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, несовершеннолетние приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор. Один из обвиняемых переносил устройства в своем рюкзаке до момента задержания.

Также установлено, что один из подростков причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года в Екатеринбурге.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям: «приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц», «незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ».

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по сбору доказательств и выяснению всех обстоятельств.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ведомства, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички.

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