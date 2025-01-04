В Севастополе объявили режим ЧС регионального значения в связи с появлением пятен мазута. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, однако следы мазута обнаруживаются в разных местах. Их оперативно ликвидируют, заявил чиновник.

«Пока загрязнения незначительные», — написал он.

Он также выразил благодарность местным жителям, которые вместе со спасателями вышли на берег Северной стороны и собирали мазут.

28 декабря в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе ввели краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.