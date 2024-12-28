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Аксенов подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в Крыму

В Крыму ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута
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МЧС Краснодарского края

В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе. Соответствующий указ, подписанный главой региона Сергеем Аксеновым, опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь и Ленинский район, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Указом для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма вводится единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС, вводится региональный уровень реагирования, будет обеспечен круглосуточный мониторинг прибрежной зоны на выявление загрязненных нефтью участков и тд.

Аксенов назначил руководителем ликвидации ЧС председателя совета министров Республики
Крым Юрия Гоцанюка.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами.

Ранее все участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута.

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