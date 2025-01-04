Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту возобновлено через час после приостановки

Движение по Крымскому мосту возобновлено через час после приостановки. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

О перекрытии движения по мосту сообщалось в 13:21 по мск. О причинах остановки движения не сообщалось. Автомобилистам, находящимся на мосту, напомнили о необходимости следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

3 января в очереди к Крымскому мосту скопилось около 1,2 тыс. автомобилей. Со стороны Тамани — 287 авто, со стороны Керчи — 920. Некоторым автомобилистам пришлось ждать порядка трех часов.

Движение по мосту часто перекрывают, в том числе из-за рисков атаки сооружения со стороны Украины.

В ночь на 31 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.

Ранее Путин принял участие в открытии новой трассы к Крымскому мосту.