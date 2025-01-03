На подходах к Крымскому мосту в очереди скопилось 1,2 тыс. автомобилей

У Крымского моста в очередях скопилось более 1,2 тыс. автомобилей

Суммарно более 1,2 тыс. автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту по состоянию на 14 часов 3 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 287 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Автомобилистам, желающим проехать мост со стороны Керчи, придется ожидать в очереди около трех часов.

До этого на МКАД на северо-западе Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На внешней стороне дороги образовалась пробка от пересечения с улицей Свободы до пересечения с Волоколамским шоссе.

Также в Казахстане произошло массовое ДТП, в котором участвовали около 40 автомобилей. Движение на трассе Астана — Петропавловск закрыто из-за аварии.

Ранее петербуржец выстрелил в таксиста, не желая оплачивать проезд.