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Скончалась старейшая жительница планеты

Kyodo: в Японии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты
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AP

Старейшая жительница планеты Томико Итоока умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Итоока ушла из жизни 29 декабря 2024 года. Смерть наступила по естественным причинам. Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года.

Теперь же старейшим человеком на планете является 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

2 января также стало известно о кончине старейшей в мире олимпийской чемпионки Агнес Келети. Она скончалась в возрасте 103 лет. Келети была одной из лучших гимнасток своего поколения. Венгерская спортсменка в 50-е годы она пять раз становилась олимпийской чемпионкой. В период Второй Мировой войны ей запрещали выступать за сборную из-за ее еврейского происхождения.

С апреля 2019 года по 2 января 2025 года после смерти лыжницы из Финляндии Лидии Видеман Келети являлась старейшей живущей олимпийской чемпионкой и олимпийской призеркой среди мужчин и женщин.

Ранее заслуженная артистка РФ Выходцева скончалась в возрасте 90 лет.

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